L'attrice nota per il ruolo in Jurassic World si trova nel cast di un nuovo film horror prodotto da Blumhouse, diretto da Curry Barker. Il progetto coinvolge anche altri attori e si basa su una storia di fantasmi. La produzione sta procedendo con le riprese e si prevede una distribuzione nelle sale cinematografiche nei prossimi mesi. La pellicola si inserisce nel filone dei film horror di ultima generazione.

Il nuovo talento dell’horror Curry Barker continua ad attirare grandi nomi per i suoi progetti più ambiziosi. Bryce Dallas Howard è ufficialmente entrata a far parte del cast di Anything But Ghosts, la nuova pellicola diretta da Barker che verrà distribuita da Focus Features, la notizia è stata confermata dal The Hollywood Reporter. L’attrice, nota per la saga di Jurassic World e per la sua carriera da regista nell’universo di Star Wars, affiancherà i già annunciati Aaron Paul e Cooper Tomlinson. L’annuncio arriva in un momento d’oro per Barker: il suo precedente film, Obsession, acquistato da Focus per oltre 10 milioni di dollari dopo il Toronto Film Festival, debutterà nelle sale il prossimo 15 maggio.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Bryce Dallas Howard tra i fantasmi: l’attrice di Jurassic World nel nuovo horror di Blumhouse

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