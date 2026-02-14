Il film horror di Blumhouse e James Wan, intitolato Dead by Daylight, ha affidato la sceneggiatura a Alexandre Aja e David Leslie Johnston-McGoldrick, perché vogliono rendere più spaventoso il racconto. La scelta dei due sceneggiatori si basa sulla loro esperienza nel genere e sulla capacità di creare tensione. Il progetto, che si sta sviluppando in questi mesi, punta a portare sul grande schermo il celebre videogioco survival horror di Behaviour Interactive. La produzione si concentra ora sulla stesura della sceneggiatura, mentre il team lavora anche alla selezione del cast.

L’atteso adattamento cinematografico di Dead by Daylight, il celebre videogioco survival horror di Behaviour Interactive, compie un altro passo decisivo. Blumhouse di Jason Blum, Atomic Monster di James Wan e lo studio canadese hanno affermato ( via THR ) che la sceneggiatura sarà firmata da un duo d’eccezione: Alexandre Aja e David Leslie Johnston-McGoldrick. Si tratta di una collaborazione inedita che unisce due delle voci più influenti del cinema horror contemporaneo. David Leslie Johnston-McGoldrick è un veterano dell’universo di The Conjuring, avendo collaborato strettamente con James Wan in numerosi franchise di successo, inclusi i capitoli di Aquaman. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Dead by Daylight: il film horror di Blumhouse e James Wan affida la sceneggiatura ai maestri del brivido Alexandre Aja e David Leslie Johnston-McGoldrick

