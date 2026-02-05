Il dibattito tra i politici statunitensi si fa sempre più acceso. Tra tensioni commerciali e vecchi fantasmi di Dallas, il potere a Washington sembra muoversi in modo imprevedibile. La scena politica americana si prepara a nuove sfide, mentre le ombre sul futuro si allungano.

Cari lettori, benvenuti a una nuova puntata di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più rilevanti dagli Stati Uniti. Io sono Francesca Salvatore e, come ogni giovedì, vi giungerà una mail con tutto ciò che vi serve per comprendere come si è mossa Washington negli ultimi sette giorni. Questa settimana, solo per gli abbonati, un pezzo che racconta come a riscrivere la cronaca sul caso John F. Kennedy non sarebbe un nuovo testimone o una confessione inedita, ma un documento giudiziario recente relativo a un reperto che da oltre sessant’anni stimola domande e sospetti: il cosiddetto “Nix film”, l’8 mm amatoriale girato da Orville Nix, all’epoca tecnico addetto ai condizionatori d’aria, durante l’assassinio di Kennedy a Dealey Plaza il 22 novembre 1963. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - INSIDEUSA-Tra fantasmi di Dallas, guerre commerciali e nuove ombre sul potere

Approfondimenti su Dallas Guerra

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Dallas Guerra

Questi fantasmi di Eduardo sono ancora tra noiL’affitto è gratuito, in cambio lui deve convincere i vicini che l’abitazione non è infestata da inquilini soprannaturali. Perciò da contratto deve affacciarsi una volta al giorno ai balconi della ... repubblica.it