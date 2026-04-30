Bruttissimo incidente stradale sulla Statale 655 | interviene l' elisoccorso diversi km di coda

Nel pomeriggio di giovedì 30 aprile sulla Statale 655, a circa quattro chilometri da Foggia, si è verificato un grave incidente stradale. L’incidente ha richiesto l’intervento dell’elicottero sanitario e ha causato diversi chilometri di coda. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Nessun dettaglio sui veicoli coinvolti o sulle condizioni dei feriti è ancora stato comunicato.

Nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, sulla Statale 655, a quattro chilometri da Foggia, si è verificato un rocambolesco incidente stradale. Dalle 17 il traffico è paralizzato e la strada momentaneamente chiusa. Quando scriviamo si registrano diversi chilometri di coda in direzione del capoluogo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Caos sulla A12: incidente in galleria, 12 km di coda verso Genova Scontro sulla A26: 4 feriti e 5 km di coda dopo un violento testa-coda? Cosa sapere Testa-coda su A26 tra Carmagnola e Marene ferisce quattro persone questa mattina. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Brutto incidente sulla SP38 Mazara-Torretta, auto si schianta contro muro di un'abitazione. Due feriti gravi; Siderno: incidente stradale in contrada Mirto. Minorenne ferito grave ora in coma; Incidente a Locri, chiuso il tratto della Nuova Statale 106 in località Canneto. Investito mentre attraversa sulle strisce: brutto incidente a Calata CapodichinoAncora sangue sulle strade di Napoli. In via Calata Capodichino, un uomo è stato investito nella giornata di ieri mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'impatto è stato violentissimo, come dimo ... napolitoday.it Neanche dal furgone si riesce a vedere la strada con l'erba alta più di due metri. La settimana scorsa c'è stato un bruttissimo incidente proprio qui, a causa della pessima visibilità. Qualcuno faccia qualcosa per questo innesto sulla sp231 a Bitonto. - facebook.com facebook