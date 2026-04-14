La Rari Nantes Savona ha annunciato che Alberto Angelini continuerà a essere l’allenatore della squadra per le prossime tre stagioni. La firma di un nuovo contratto garantisce la presenza stabile dell’allenatore sulla panchina del club, confermando il suo ruolo nel progetto di rilancio della società. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal club senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

La gestione tecnica della Rari Nantes Savona riceve una conferma fondamentale per il futuro prossimo: Alberto Angelini ha siglato un nuovo accordo che lo terrà alla guida della squadra per le prossime tre stagioni agonistiche. La decisione della società biancorossa, comunicata ufficialmente in questo martedì 14 aprile 2026, punta a stabilizzare il progetto sportivo e a dare una direzione chiara sia alla prima squadra che all’intero settore giovanile di pallanuoto. Continuità tecnica e strategia per colmare il divario competitivo. Il rinnovo triennale con l’allenatore non è solo una questione di gestione del comando tecnico, ma rappresenta la pietra angolare su cui la società intende costruire un nuovo corso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rari Savona: Angelini firma il triennale per rilanciare il club

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