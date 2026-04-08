Il Turismo delle radici diventa realtà | 200 milioni per rilanciare i territori d' origine

È ufficialmente partito il progetto Turismo delle radici. Dopo l'approvazione e il controllo di legittimità della Corte dei Conti, il piano è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, aprendo la strada all'avvio concreto degli interventi.Cinque progetti pilota e quattro soggetti attuatori. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Bando Eureca Turismo 2026, 34 milioni per rilanciare il settoreOggi, incontro dedicato agli operatori turistici ed in particolare agli albergatori che hanno bisogno di investire per riqualificare le attività.

Santanchè: 5 milioni per rilanciare il turismo nelle aree colpite dal ciclone HarryIl Ministero del Turismo si prepara a mettere in campo 5 milioni di euro destinati a campagne di promozione straordinaria per i territori danneggiati...

Temi più discussi: Profonde radici comuni; Brasile, Antônio Prado celebra le sue radici italiane con il Vino in Piazza; Turismo e identità, il Friuli-Venezia Giulia rilancia i territori con il modello delle comunità; UN MAGAZINE CHE PROFUMA DI STORIA, IDENTITA' E ORGOGLIO: HOBOKEN ITALIAN FESTIVAL I 100 ANNI.

Turismo delle radici. Il bando delle idee rivolto a reti territoriali e comunità per accogliere gli italiani nel mondo06/03/2023 - Cultura e storia, turismo sostenibile e ospitalità, reti territoriali e comunità locali: sono le componenti principali del turismo delle radici, ovvero il turismo che valorizza la ... regione.campania.it

Gli italiani all’estero sognano il Sud: è il turismo delle radici: parla la studiosa NicoteraTornare a casa per conoscere le proprie origini, rintracciare quelle radici che si sentono dentro e che i casi della vita hanno portato lontano, spesso, all’altro capo del mondo. Il fenomeno del ... bari.repubblica.it

Sboccia la primavera: gli eventi a turismo sostenibile nei laghi e montagne del Verbano - facebook.com facebook

Turismo. A Bologna Pasqua da record. Per le guerre "Siamo sereni" x.com