Con i Giochi Olimpici di Milano Cortina ormai alle porte, l’Italia si prepara a sognare medaglie nello sci alpino. Goggia, Brignone e altri atleti stanno affrontando le ultime gare di preparazione, pronti a scendere in pista con l’obiettivo di portare a casa qualche risultato importante. L’aria tra gli azzurri è carica di entusiasmo e determinazione, mentre l’attesa cresce tra tifosi e addetti ai lavori.

Cresce l'attesa per i Giochi Olimpici di Milano Cortina e con essa anche la speranza di vincere diverse gare nello sci alpino. Non solo Sofia Goggia e Federica Brignone: ecco tutte le possibili medaglie azzurre in queste Olimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Goggia, Brignone e non solo: le possibili medaglie azzurre nello sci alpino

Approfondimenti su Goggia Brignone

Le atlete italiane di sci alpino, Brignone e Goggia, conoscono già i possibili pettorali per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La tappa di Spindleruv Mlýn della Coppa del Mondo di sci alpino si svolge senza le atlete italiane Sofia Goggia e Federica Brignone.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Goggia Brignone

Argomenti discussi: Goggia-Brignone, la sfida continua; Sci, cancellata la discesa di Crans-Montana: tre cadute, fuori Vonn, Brignone e Goggia non partono; Goggia batte un colpo, è seconda nel superG a Crans Montana: Pensare alle Olimpiadi mi gasa; Sci, la discesa libera di Crans Montana: la gara viene annullata dopo le cadute di Vonn e Monsen. Goggia e Brignone non erano ancora scese, Lindsey in ospedale per accertamenti.

Sofia Goggia e Federica Brignone, c’è da attendere! La prima prova di discesa a Cortina non si svolgeràLe copiose nevicate degli ultimi due giorni hanno costretto gli organizzatori delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ad annullare la prima delle ... oasport.it

Un altro ostacolo per Federica Brignone (che ha dubbi) e Sofia GoggiaNon è mancata la prevista nevicata su Cortina annunciata dalle previsioni meteorologiche: annullata la prima prova ufficiale in vista della discesa femminile sulla pista Olympia delle Tofane. msn.com

: , Questa foto scattata a Cortina d'Ampezzo è pura poesia sportiva. Sofia Goggia e Federica Brignone, le regine dello sci alpino azzurro, condividono un sorriso complice con Demetrio facebook

Sofia Goggia e Federica Brignone, c’è da attendere! La prima prova di discesa a Cortina non si svolgerà - x.com