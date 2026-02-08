Sofia Goggia si piazza al terzo posto nella discesa di oggi, ma punta a conquistare la sua terza medaglia consecutiva. In testa, davanti a tutte, si trova ancora Johanna Johnson, seguita da Aicher. Brignone, invece, è solo decima, mentre in gara ci sono anche Nicol Delago e Laura Pirovano.

L'americana paga un distacco di 2''75 dalla vetta, è ultima. Sta scendendo Corinne Suter, campionessa olimpica a Pechino 2022 che ha avuto tanti problemi fisici dopo quell'oro. La svizzera chiude a 1'91'' ««Sono molto contenta della mia performance oggi visto come sono arrivata qui: non sono quella dell'anno scorso, con stessi chilometri e fiducia, però sono contenta. Se penso solo a come stavo la settimana scorsa, è tanta roba». Lo ha detto Federica Brignone alla Rai dopo la sua discesa olimpica a Cortina. «Ora ho bisogno di calmarmi un attimo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sci, la discesa: Goggia per ora è terza, in testa Johnson poi Aicher. Brignone solo decima

La discesa femminile di oggi a Cortina si è aperta con l'americana Johnson in testa.

