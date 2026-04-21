Federica Brignone ha chiesto di tagliare l'intervista a Belve il no di Fagnani e lo stop alla messa in onda

Federica Brignone ha richiesto di apportare modifiche all'intervista rilasciata a Belve, chiedendo di eliminare alcune parti. La conduttrice Fagnani ha rifiutato di procedere ai tagli e ha deciso di non trasmettere l'intervista integrale. La trasmissione non andrà in onda come previsto, dopo che si è deciso di fermarne la diffusione. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore.

La campionessa di sci avrebbe chiesto alla conduttrice alcuni tagli una volta terminata l'intervista. Richiesta respinta da Fagnani e produzione e intervista annulla. Ecco come sono andate le cose.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Federica Brignone a Belve, salta l’intervista già registrata: “Non andrà in onda per scelta editoriale”Fanpage apprende della scelta di bloccare la messa in onda dell'incontro di Fagnani a Brignone.

Leggi anche: Federica Brignone, "l'intervista a Belve non va in onda": perché? Girano voci impazzite

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Il senso di Brignone e Goggia per lo sport come vita in abbondanza; Media Day FISI: Federica Brignone Atleta dell'Anno 2026; La consegna della Farfalla del Trentino a Baglioni diventa un caso, Maestri: Mossa da campagna elettorale. Tonina: Solo marketing; Una responsabilità condivisa per il bene comune: a Como la serata per i vent’anni di Amici di Cometa.

Federica Brignone ha chiesto di tagliare l’intervista a Belve, il no di Fagnani e lo stop alla messa in ondaLa campionessa di sci avrebbe chiesto alla conduttrice alcuni tagli una volta terminata l’intervista. Richiesta respinta da Fagnani e produzione e intervista annulla. Ecco come sono andate le cose. fanpage.it

Esclusiva Sportal.it, i consigli della grande ex a Federica Brignone e Sofia GoggiaLa stagione degli sport invernali è ormai finita ma gli appassionati di sci hanno ancora negli occhi i risultati delle Olimpiadi, dove gli Azzurri hanno brillato. In particolare, i due ori conquistati ... sportal.it

Il guru dice: La carriera di Federica Brignone è a rischio Dietro le medaglie e i successi, c’è anche tanto dolore. L’infortunio è molto più grave del previsto e i miglioramenti latitano. La campionessa racconta senza filtri: “Sto ancora molto male… È chiaro che qu facebook