Con la quarta puntata in onda ieri sera “ Belve ” ha salutato il pubblico di Rai2 per lasciare spazio da martedì prossimo a “ Belve Crime “. L’intervista a Federica Brignone, registrata nelle scorse settimane, non è stata trasmessa. L’incontro tra la campionessa olimpionica, reduce dai successi di Milano-Cortina 2026, e Francesca Fagnani secondo Fanpage.it era stata archiviata inizialmente perché “poco interessante e a tratti noiosa”, salvo poi precisare che la sportiva alla fine della registrazione avrebbe chiesto alla padrona di casa di apportare alcuni tagli su passaggi che lei e il suo staff non avrebbero gradito: “Solo a quel punto, di comune accordo, le parti avrebbero deciso di accordarsi: nessuna firma della liberatoria e intervista annullata”, aveva spiegato Fanpage.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stop all’intervista a Belve: “I passaggi meno graditi riguarderebbero Sofia Goggia, in particolare le domande sulla collega”. Il retroscena sul blocco chiesto da Federica Brignone

Notizie correlate

Leggi anche: Federica Brignone, intervista saltata a Belve: una bomba, c'entra Sofia Goggia

Intervista di Brignone a Belve cancellata: “Avrebbe chiesto tagli sulla rivalità con Goggia”Nuovi dettagli sulle ragioni dello stop alla messa in onda dell'intervista di Federica Brignone a Belve, notizia anticipata da Fanpage giorni fa.

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Federica Brignone a Belve, salta l'intervista già registrata: ecco cosa è successo.

Stop all’intervista a Belve: I passaggi meno graditi riguarderebbero Sofia Goggia, in particolare le domande sulla collega. Il retroscena sul blocco chiesto da Federica ...Con la quarta puntata in onda ieri sera Belve ha salutato il pubblico di Rai2 per lasciare spazio da martedì prossimo a Belve Crime. L’intervista a Federica Brignone, registrata nelle scorse setti ... ilfattoquotidiano.it

Intervista di Brignone a Belve cancellata: Avrebbe chiesto tagli sulla rivalità con GoggiaNuovi dettagli sulle ragioni dello stop alla messa in onda dell'intervista di Federica Brignone a Belve, notizia anticipata da Fanpage giorni fa ... fanpage.it