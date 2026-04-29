Rivoluzione a Brighton | nasce il primo stadio europeo per il calcio femminile

Da quotidiano.net 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Costruito per lei, "built for her". Il  Brighton & Hove Albion, squadra di calcio del Regno Unito, ha scelto queste tre parole per annunciare un  progetto  che, nel calcio europeo, non ha precedenti. Uno  stadio interamente realizzato e pensato per la sua squadra femminile. Non è una   novità   assoluta, ma quasi. Nel mondo se ne contano appena  altri due, entrambi negli Stati Uniti: il CPK Stadium del  Kansas City, attivo da due stagioni, e quello in costruzione del club  Denver Summit. Nel professionismo femminile sono i Paesi anglofoni quelli a cui guardare con fiducia. Altre squadre, sempre nella  Women's Super League  – il corrispettivo femminile della Premier – hanno riservato un palcoscenico apposito al proprio undici femminile.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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