Costruito per lei, "built for her". Il Brighton & Hove Albion, squadra di calcio del Regno Unito, ha scelto queste tre parole per annunciare un progetto che, nel calcio europeo, non ha precedenti. Uno stadio interamente realizzato e pensato per la sua squadra femminile. Non è una novità assoluta, ma quasi. Nel mondo se ne contano appena altri due, entrambi negli Stati Uniti: il CPK Stadium del Kansas City, attivo da due stagioni, e quello in costruzione del club Denver Summit. Nel professionismo femminile sono i Paesi anglofoni quelli a cui guardare con fiducia. Altre squadre, sempre nella Women's Super League – il corrispettivo femminile della Premier – hanno riservato un palcoscenico apposito al proprio undici femminile.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rivoluzione a Brighton: nasce il primo stadio europeo per il calcio femminile

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