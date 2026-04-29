Brighton che rivoluzione | arriva il primo stadio d' Europa per la squadra femminile

In Europa sarà inaugurato il primo stadio pensato specificamente per la squadra femminile, situato accanto allo stadio principale. L’impianto avrà una capienza di 10.000 posti e rappresenta un passo importante per lo sviluppo del calcio femminile nella regione. La costruzione si svolge in un’area adiacente a quella dello stadio maschile, con l’obiettivo di offrire uno spazio dedicato alle partite e alle attività della squadra femminile.

C’è un angolo di costa inglese dove il futuro del calcio femminile sta prendendo forma in cemento e acciaio. Il Brighton ha annunciato qualcosa che nessun club europeo aveva mai osato fare prima: costruire uno stadio interamente dedicato alla propria squadra femminile. Non un’ala rimodernata, non un campo condiviso. Uno stadio nuovo, pensato e progettato solo per le calciatrici. Attualmente la squadra femminile disputa le partite al Broadfield Stadium del Crawley Town, a circa 32 chilometri dall’Amex Stadium, dove gioca la squadra maschile. Il nuovo impianto da 10.000 posti sorgerà adiacente all’Amex, nella zona parcheggi chiamata Bennett’s Field, con la possibilità di collegarlo fisicamente allo stadio della prima squadra grazie ad un ponte.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brighton, che rivoluzione: arriva il primo stadio d'Europa per la squadra femminile Notizie correlate Rivoluzione per i gatti: arriva il primo vaccino a RNA contro 5 virusL’Agenzia europea del farmaco ha espresso un parere favorevole per l’immissione in commercio di Nobivac NXT HCPChFeLV, il primo presidio vaccinale... Juve, via alla rivoluzione: il primo rinforzo arriva dal Bayern MonacoLa Juve ha iniziato la grandi manovre in vista del futuro: si punta a grandissimi nomi, tra cui un big del Bayern Monaco.