Brescia | Un Primo Maggio da Orgasmo

Da bresciatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Brescia si svolgerà un concerto per il Primo Maggio nel castello cittadino, attirando probabilmente numerosi partecipanti. L’evento si inserisce nella tradizione delle celebrazioni del 1° maggio attraverso iniziative musicali e di aggregazione. La manifestazione si terrà in una location storica della città, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in un momento di festa e musica. La data è fissata per il giorno del lavoratore.

Hai detto Concertone? Anche Brescia ha il suo, e si prepara a far cantare tutte e tutti a squarciagola in Castello.Arriva un Primo Maggio da Orgasmo: sotto le mura del falcone d'Italia prenderà vita un karaoke collettivo, dove le voci si mischiano e le canzoni diventano di tutti.Sul palco si.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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