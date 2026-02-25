Via Primo Maggio ciclista di 84 anni travolto da un’auto

Un anziano ciclista di 84 anni è stato investito da un'auto in via Primo Maggio, causando grande spavento tra i passanti. L’incidente è avvenuto alle 14,30, quando l’auto ha urtato la bicicletta dell’uomo, che transitava lungo la strada. Le forze dell’ordine sono intervenute subito per ricostruire la dinamica e soccorrere l’anziano. La scena si è svolta davanti a un negozio di alimentari, attirando numerosi curiosi.

Paura ieri per un anziano ciclista, travolto da un'auto in via Primo Maggio. Il grave incidente si è verificato intorno alle 14,30 quando gli agenti della Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese sono intervenuti per rilevare il sinistro stradale che ha coinvolto la bicicletta in uso all'anziano e una vettura. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo, un 84enne residente a Imola, in sella al velocipede stava percorrendo via Primo Maggio quando, per cause ancora in corso di accertamento, è entrato in collisione con una Ford Tourneo condotta da un uomo di 76 anni, anch'egli residente nel comune di Imola.