A Novara torna la StraWoman

A Novara si svolgerà il prossimo 21 novembre 2026 la sedicesima tappa di StraWoman, il grande evento di corsa e camminata non competitiva dedicato alle donne. La manifestazione, che ogni anno attrae migliaia di partecipanti da tutta Italia, torna in città portando energia e colore nelle strade principali. Quest’anno, l’evento si preannuncia ancora più partecipato, con diverse iniziative collaterali e attività per coinvolgere tutte le età. La data è stata ufficializzata dagli organizzatori.

StraWoman, il tour di corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne più grande d’Italia, annuncia ufficialmente le tappe della sua sedicesima edizione: a Novara arriverà il 21 novembre 2026. StraWoman è molto più di una corsa: è un evento aperto a tutti, senza cronometri né classifiche, dove l’unica cosa che conta è esserci, insieme. Un’occasione per condividere emozioni, sostenersi a vicenda e vivere lo sport come strumento di libertà ed espressione personale. Le iscrizioni sono aperte online sul sito ufficiale www.strawoman.com. Il race kit include: t-shirt ufficiale StraWoman 2026 e medaglia celebrativa della sedicesima edizione.🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Corsa, sorrisi e libertà: torna l'appuntamento con StraWoman. Al via le iscrizioni Leggi anche: A Novara torna la Motobefana benefica Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Novara, torna in città Lo sbarazzo: tre giorni di fuori tutto nei negozi del centro; Torna il Novara Talent Show; Il Carnevale torna nelle piazze, Novara ritrova il corteo dei carri; Novara Talent Show by Roll Line: il grande pattinaggio torna al Pala Dal Lago. Novara, torna capitan Bertoncini e si gioca anche il rinnovo di contrattoAveva giocato soltanto quattro minuti negli ultimi tre mesi, ancora vittima di problemi fisici ma nell'ultima giornata è tornato titolare con tanto di fascia di capitano al braccio ... tuttoc.com La Igor Volley torna in Champions League: a Novara l’andata con ScandicciLa Igor Volley torna in campo per la CEV Champiosn League: a Novara arriva Scandicci per l'andata dei play-off. lavocedinovara.com La Voce di Novara. bbox · Motivation Funk. Il Novara torna a vincere in trasferta, superando la Triestina con il punteggio di 1-0! Basta la rete di Da Graca a metà ripresa agli azzurri per espugnare Trieste, con la squadra di mister Dossena che conquista la s - facebook.com facebook Il Novara torna alla vittoria, battuta la Triestina 1-0, gol di Da Graca x.com