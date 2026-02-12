Corsa sorrisi e libertà | torna l' appuntamento con StraWoman Al via le iscrizioni

Sabato 16 maggio Piacenza si prepara ad accogliere la sedicesima edizione di StraWoman, l’evento di corsa e camminata non competitiva dedicato alle donne. Le iscrizioni sono aperte e già molte partecipanti si stanno preparando per vivere una giornata di sport, allegria e libertà. La manifestazione, che si svolge ogni anno nella città emiliana, richiama centinaia di donne di tutte le età pronte a sfidarsi sui percorsi predisposti, tra sorrisi e energia.

StraWoman, il tour di corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne più grande d'Italia, torna a Piacenza sabato 16 maggio con la sua sedicesima edizione. Un tour nazionale che, anche nel 2026, porterà nelle città italiane energia, gioia, divertimento e la voglia di far parte di una community forte, inclusiva e solidale, all'insegna dello sport e del benessere. StraWoman è molto più di una corsa: è un evento aperto a tutti, senza cronometri né classifiche, dove l'unica cosa che conta è esserci, insieme. Un'occasione per condividere emozioni, sostenersi a vicenda e vivere lo sport come strumento di libertà ed espressione personale.

