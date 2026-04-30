Brescia | Mostra Urban Marginalia

Giovedì 30 aprile lo Spazio Espositivo del Mo.Ca – Centro per le Nuove Culture di Brescia inaugura Urban Marginalia, mostra fotografica di Alberto Petrò e Marcello Barison, a cura di Carlo Sala. Il progetto nasce da un dialogo tra immagine e pensiero filosofico, e si sviluppa come una riflessione.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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