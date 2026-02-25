Brescia | mostra personale Pablo Echaurren

La Galleria dell’Incisione propone una mostra personale di Pablo Echaurren, figura centrale nel panorama artistico della seconda metà del XX secolo.Sin dagli esordi, alla fine degli anni Sessanta, il lavoro di Echaurren si distingue per una vocazione interdisciplinare e per il costante sconfinamento tra diversi media e ambiti espressivi – pittura, objet trouvé, ceramica, fumetto, scrittura, performance ecc. – nella prospettiva di un’arte di forte impegno politico, che resiste a essere ricondotta entro categorie troppo rigide.La mostra presenta oltre trenta collage realizzati tra gli anni Novanta e oggi. Pratica ibrida per eccellenza, il collage consente all'artista di far convergere linguaggi disparati e di dare vita a complessi palinsesti visivi e concettuali, come nel caso di "Wall of Memories", che dà il titolo alla mostra.Con l’atteggiamento del bricoleur, Echaurren assembla elementi prelevati da fonti diverse: dall’imagerie popolare ai fumetti, dagli slogan politici alle tavole anatomiche. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

