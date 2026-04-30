Brescia apre il nuovo centro rifiuti | un milione per il nord città

A Brescia è stato inaugurato un nuovo centro rifiuti in via Pertusati, realizzato con un investimento di un milione di euro. La struttura si trova nel quartiere nord della città e ha lo scopo di servire questa zona, integrandosi con il sesto presidio operativo cittadino. L’apertura di questa struttura amplia l’offerta di servizi di gestione dei rifiuti nella zona.

? Cosa sapere Aperto a Brescia il nuovo centro rifiuti di via Pertusati da un milione di euro.. La struttura serve il quadrante nord e integra il sesto presidio operativo cittadino.. Il nuovo centro di raccolta di via Pertusati a Brescia ha iniziato l’attività questo pomeriggio, diventando il sesto presidio operativo della città per la gestione dei rifiuti. L’inaugurazione della struttura, che copre un’area di oltre 3.200 metri quadrati, risponde alla necessità di servire il quadrante settentrionale del territorio urbano, integrandosi in una rete già consolidata che comprende i centri di via Metastasio, via Chiappa, via Giotto, via Codignole e via Gatti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia, apre il nuovo centro rifiuti: un milione per il nord città Notizie correlate Fabriano riparte: oltre 1 milione per il nuovo volto della cittàLa manutenzione del tessuto urbano di Fabriano accelera con l’approvazione di nuovi piani infrastrutturali che toccano sia il cuore storico della... Cambia la gestione dei rifiuti in città. Il Comune sceglie il gruppo Cap. Via al restyling del centro raccoltaImportanti novità per il servizio di igiene urbana e un investimento di circa mezzo milione di euro per la riqualificazione del Centro di raccolta... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lo store leader per la prima infanzia apre il suo secondo punto vendita a Brescia - BresciaToday; Nuova sede operativa di Brescia Soccorso; Brescia, pronto il nuovo impianto per l'atletica indoor; Agrobresciano rilancia e apre una nuova filiale a Travagliato. Brescia, apre il Centro di raccolta di via Pertusati: è il sesto attivo in cittàLa nuova struttura, pensata per servire la zona nord della città, sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 13. In progetto anche un Centro del riutilizzo, uno spazio ... quibrescia.it Brescia, apre oggi l’isola ecologica di via PertusatiMercoledì 29 aprile aprirà al pubblico il nuovo Centro di Raccolta rifiuti di via Pertusati 11/G, rafforzando ulteriormente la rete dei servizi a ... bsnews.it Il violino lo ha inventato Brescia. Cremona si è presa il merito. Non è una provocazione — è storia della liuteria. E la beffa ha un nome preciso: Gasparo da Salò. Nato a Salò, sul Lago di Garda, nel 1540. Figlio di un liutaio. A 28 anni, nel 1568, si firma già nei - facebook.com facebook Passion Art Tattoo arriva per la prima volta a Brescia x.com