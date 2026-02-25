Calci e schiaffi ai figli di uno e 3 anni perché la 'disturbavano' mentre era al cellulare. Il 5 marzo una mamma 31enne andrà a processo per maltrattamenti e lesioni. Decisivi i video ripresi da una telecamera in casa: "Violenza gratuita, immotivata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche:

Genova, picchia i figli perché disturbata mentre era al cellulare: madre a processo

Per lei i tempi di attesa sono troppo lunghi, donna prende a schiaffi un’infermiera all’ospedale di Aversa

Temi più discussi: Lancini parla al ’Costa’: Costruire relazioni vere; Flusso d'Incoscienza, di e con Paolo Faroni; Cronaca. Civitella di Romagna, il caso del muezzin sbarca a Mattino Cinque; Information disorder, fake news ed Epstein Files.

Picchia i figli che la disturbano mentre è al cellulare, madre a processoVerrà processata con rito abbreviato la mamma di 31 anni accusata di avere preso a calci e schiaffi i propri figli di uno e tre anni che chiedevano attenzioni ... ilsecoloxix.it

Disturbi psichici in aumento, è allarme soprattutto tra i giovaniNe ha parlato Daniele La Barbera, psichiatra e docente di Psichiatria presso l'Università di Palermo ... msn.com

Verrà processata con rito abbreviato la mamma di 31 anni accusata di avere preso a calci e schiaffi i propri figli di uno e tre anni, che avevano chiesto attenzioni per mangiare, andare in bagno o semplicemente un segno di affetto mentre lei era al cellulare - facebook.com facebook