Blitz contro gli antagonisti di Torino per il blocco dei treni Scatta la resa dei conti

La polizia di Torino ha eseguito questa mattina diciotto misure cautelari contro antagonisti coinvolti nel blocco dei treni. La causa è il tentativo di impedire il regolare funzionamento dei mezzi di trasporto, con alcuni manifestanti che avevano bloccato le linee ferroviarie nel centro città. Gli agenti sono intervenuti per sgomberare i manifestanti e ripristinare la circolazione. Le operazioni sono state tempestive e coordinate, portando all’arresto di diverse persone sospettate di aver pianificato azioni di sabotaggio. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.

Diciotto misure cautelari sono state eseguite questa mattina dalla polizia di Stato di Torino nei confronti di altrettanti antagonisti. Si tratta in particolare di 5 arresti domiciliari, 12 obblighi di presentazione quotidiana alla pg e un divieto di dimora nel comune di Torino, emessi dal gip nei confronti di 11 uomini e 7 donne per i reati di danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti riguardano innanzitutto la manifestazione in sostegno alla Global Sumud Flotilla del 24 settembre scorso, in occasione della quale circa 1500 persone, dopo essersi ritrovate in piazza Castello, hanno sfilato per le vie del centro fino a raggiungere la stazione ferroviaria di Porta Susa, dove circa 700 manifestanti, dopo aver forzato uno degli accessi, hanno fatto ingresso in stazione e occupato per circa un'ora e venti minuti i binari ferroviari, determinando il blocco della circolazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Blitz contro gli antagonisti di Torino per il blocco dei treni. Scatta la resa dei conti "Corteo era resa dei conti con lo Stato". Piantedosi inchioda gli antagonistiIl ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha risposto con fermezza agli scontri di sabato scorso a Torino. Piantedosi: "Chi sfila con gli antagonisti offre impunità, il corteo era la resa dei conti con lo Stato"| Slitta il decretoIl ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha commentato gli scontri di Torino, definendoli una resa dei conti con lo Stato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A Farwest un'inchiesta sui movimenti antagonisti; Lecco, sabotaggio sulla linea ferroviaria delle Olimpiadi: bruciati i cavi della centralina di scambio. Antagonisti e pro Pal, 18 misure cautelari per gli assalti a La Stampa, Ogr e LeonardoDisposti arresti domiciliari e obblighi di firma a Torino stamane da parte della polizia per esponenti del Cua e del Ksa, collettivi legati ad Askatasuna ... msn.com Violenze nei cortei pro Pal, 18 misure per gli antagonisti: 5 ai domiciliari, 12 obblighi di firma, un divieto di dimoraL'operazione della Digos riguarda i disordini avvenuti lo scorso autunno in città in occasione delle mobilitazioni a sostegno della Palestina e della Global Sumud Flotilla. La Procura aveva chiesto i ... msn.com Sergio Mattarella ha voluto incontrare giornaliste e giornalisti de La Stampa dopo il blitz degli antagonisti a novembre facebook