Due mila militari brasiliani e francesi stanno partecipando a un addestramento congiunto nel porto di Rio de Janeiro, concentrato su operazioni di sbarco. L’esercitazione prevede pratiche di approccio e sbarco via mare, coinvolgendo unità navali e terrestri di entrambe le nazionalità. L’obiettivo è affinare le capacità operative in ambito marittimo, con particolare attenzione alle tecniche di intervento in situazioni di emergenza o crisi.

? Cosa sapere 2.000 militari brasiliani e francesi si addestrano per operazioni di sbarco a Rio de Janeiro.. L'esercitazione con la portaelicotteri Dixmude mira a incrementare l'interoperabilità tra le due marine.. Circa 2.000 militari tra forze brasiliane e francesi si stanno addestrando al largo di Rio de Janeiro e sull’isola di Marambaia per testare le capacità di sbarco congiunto. L’operazione, inserita nel più ampio quadro della missione Jeanne d’Arc coordinata dalla marina francese, ha il coinvolgimento di diverse unità navali, tra cui fregate, navi da scorta e mezzi anfibi. Dopo una fase iniziale di preparazione avvenuta presso il complesso navale di Ilha do Governador, i reparti sono passati alle manovre in mare seguite dalle operazioni di sbarco sulla costa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brasile e Francia: 2.000 militari sfidano l’Atlantico in mare

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