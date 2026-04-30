Brasile colpo storico a Lula | il Senato boccia Messias

Il Senato brasiliano ha respinto la candidatura di Messias con 42 voti contro 34, segnando la prima volta dal 1894 che un candidato proposto dal presidente viene bocciato. La decisione rappresenta un risultato inaspettato nel panorama politico del paese, dove fino a ora le proposte di Lula avevano quasi sempre avuto il via libera. La votazione si è svolta nelle ultime ore e ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

? Cosa sapere Il Senato brasiliano boccia Messias con 42 voti contrari e 34 favorevoli.. È la prima volta dal 1894 che il Senato respinge un candidato di Lula.. Il Senato brasiliano ha respinto la proposta di nomina di Messias alla Corte Suprema federale con un voto di 42 contro 34, infliggendo un duro colpo a Lula dopo un esito senza precedenti che non si verificava dal lontano 1894. La decisione del plenum della Camera alta ha sancito il destino dell’attuale avvocato generale dell’Unione, figura di estrema fiducia per l’esecutivo, la cui candidatura per uno scranno nel massimo tribunale del Paese è stata bloccata dai parlamentari. Questo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brasile, colpo storico a Lula: il Senato boccia Messias Notizie correlate Lula conferma: Sheinbaum in Brasile a giugno-luglioIl 10 marzo 2026 segna una nuova tappa nelle relazioni diplomatiche tra Brasile e Messico, con il presidente Lula che ha confermato ufficialmente la... Il Brasile è qui, dice Messias. E in quello vero battono il record di espulsi in una partita: 23Battuto il record di espulsioni, per una rissa furibonda nel finale di partita: 23.