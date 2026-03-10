Lula conferma | Sheinbaum in Brasile a giugno-luglio

Il presidente Lula ha annunciato che la cancelliera Sheinbaum visiterà il Brasile tra giugno e luglio 2026. La comunicazione è stata ufficializzata il 10 marzo 2024 e rappresenta un passo importante nelle relazioni diplomatiche tra i due paesi. La visita di stato si inserisce nel calendario delle attività ufficiali previste per quel periodo.

Il 10 marzo 2026 segna una nuova tappa nelle relazioni diplomatiche tra Brasile e Messico, con il presidente Lula che ha confermato ufficialmente la visita di stato della cancelliera Sheinbaum prevista nel biennio estivo. L'incontro, fissato tra giugno e luglio, non è un semplice scambio di cortesia ma rappresenta l'apice di un processo di riavvicinamento strategico tra le due potenze latinoamericane. I dettagli emersi indicano che questa visita si inserisce in un contesto più ampio di cooperazione regionale, dove i numeri contano quanto le parole. Non si tratta solo di una data sul calendario, ma di un segnale politico forte che ridefinisce gli equilibri del Sud America.