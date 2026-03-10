Il Brasile è presente in questa partita, secondo le parole di Messias, mentre il match si distingue per il record di espulsioni, con 23 giocatori allontanati dal campo. Nel frattempo, il centravanti del Genoa ha scelto di rifiutare offerte più alte per mantenere il suo impegno con il club di Genova, affermando che è difficile lasciare una squadra per cui si prova tanta passione.

Battuto il record di espulsioni, per una rissa furibonda nel finale di partita: 23. Ma dove? A Caracas? A Medellin? In Uruguay, un’esplosione di garra charrua? No, in Brasile. Ma come? Nella terra del futebol bailado e della ginga, nel giardino di Pelé e Garrincha? Impossibile, dai. Sarebbe come se in paradiso si prendessero a pugni Cherubini e Serafini. E invece è successo, al Mineirao di Belo Horizonte, finale del campionato statale, tra Atletico Mineiro e Cruzeiro. Christian, del Cruzeiro, entra duro su Everson, portiere dell’Atletico che, per reazione, s’inginocchia sul muso dell’avversario. Scoppia l’inferno. Giocatori, riserve, dirigenti: tutti contro tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Brasile è qui, dice Messias. E in quello vero battono il record di espulsi in una partita: 23

Articoli correlati

Leggi anche: Rissa furibonda tra giocatori durante la partita. Scene mai viste: record di 23 espulsi in Brasile

Leggi anche: Rissa del secolo in Brasile: Cruzeiro-Atletico Mineiro finisce con 23 espulsi!

Altri aggiornamenti su Il Brasile è qui dice Messias E in...

Temi più discussi: Il Brasile è qui, dice Messias. E in quello vero battono il record di espulsi in una partita: 23; India, Brasile e Marocco, le nuove mete dell'export italiano 2026: Obiettivo superare i 650 miliardi, l'incognita dello stretto di Hormuz; Iran fuori dai Mondiali? Chi viene ripescato? Ecco cosa dice il regolamento FIFA; Dice no al cucciolo, ma pochi minuti dopo la figlia lo trova con il cane Kira in un modo inaspettato.

Italia, non ti affannare: il Mondiale è del Brasile, lo dice Ancelotti: Qui solo per vincereCarlo Ancelotti non si è mai nascosto nella sua carriera e non lo sta facendo neanche ora con il Brasile. Il commissario tecnico della nazionale brasiliana, primo allenatore europeo nella storia a ... tuttosport.com

Brasile, Ancelotti: Restare qui anche dopo il Mondiale? Sarebbe fantastico. Su Neymar...RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Continuare con la Selecao anche dopo il 2026? Ho firmato un contratto annuale. Dopo il Mondiale tutto è aperto. Credo che in quel momento fosse giusto firmare un contratto ... corrieredellosport.it

Brasile, Neymar è nei preconvocati di Ancelotti: può tornare dopo due anni #SkySport x.com

O’Ney is back. Il CT del Brasile Carlo Ancelotti ha inserito Neymar nella lista dei preconvocati in occasione delle amichevoli di marzo. L’ultima partita di Neymar con il Brasile risale al 18 ottobre 2023, nella sconfitta per 2-0 contro l’Uruguay. Tra gli “italia - facebook.com facebook