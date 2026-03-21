Il Sassuolo frena la corsa Champions della Juve è 1-1 | Locatelli sbaglia un rigore Muric para tutto

La partita tra Juventus e Sassuolo termina con un pareggio 1-1. Yildiz segna il gol che porta avanti i bianconeri, mentre Pinamonti trova il pareggio nella ripresa. Durante l'incontro, Locatelli ha sbagliato un rigore che Muric è riuscito a neutralizzare. La Juventus non riesce a superare lo stop e la gara si conclude con un risultato di parità.

La Juventus non va oltre il pareggio 1-1 contro il Sassuolo. Yildiz porta in vantaggio i bianconeri, poi Pinamonti pareggia nella ripresa. Nel finale Muric pare un rigore a Locatelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Juve Sassuolo 1-1 LIVE: Locatelli sbaglia il calcio di rigore!di Andrea BargioneJuve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26... Juve Sassuolo 0-0 LIVE: subito Locatelli pericoloso di testa, Muric dice no!di Andrea BargioneJuve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26... Contenuti utili per approfondire Champions della Juve Temi più discussi: Vittorie e mal di trasferta: come arrivano Como e Roma al play-off Champions Serie A Enilive; Juve, Spalletti pronto a firmare: ma prima c’è il Sassuolo in emergenza (VIDEO); Sassuolo - Inter Donna in Diretta Streaming | DAZN IT; LIV Golf Singapore - Giorno 2: Featured Group 4 LIV Golf. Il Sassuolo frena la corsa Champions della Juve, è 1-1: Locatelli sbaglia un rigore, Muric para tuttoLa Juventus non va oltre il pareggio 1-1 contro il Sassuolo. Yildiz porta in vantaggio i bianconeri, poi Pinamonti pareggia nella ripresa ... fanpage.it Juve-Sassuolo, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Come cambia la corsa ChampionsLa squadra di Spalletti sfida i neroverdi di Grosso in Serie A: tutte le scelte, le parole dei bianconeri e le emozioni della partita ... tuttosport.com Negli ultimi 5 anni l'Inter ha incassato quasi il doppio della Juve in prima Champions facebook #Vlahovic si candida ad amuleto della #Juve nella rincorsa Champions x.com