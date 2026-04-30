Il cantante inglese Boy George è stato coinvolto nell’attacco antisemita avvenuto a Golders Green, un quartiere di Londra. Durante gli eventi, ha raccontato di aver vissuto momenti di shock e paura, esprimendo il suo stato emotivo tra lacrime e sconcerto. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione sui fatti accaduti, che hanno scosso la comunità locale e attirato l’attenzione dei media.

Il cantante inglese Boy George si è trovato suo malgrado al centro della scena dell’attacco antisemita avvenuto a Golders Green, a Londra, vivendo in prima persona momenti di grnde terrore. L’artista, voce del gruppo anni ‘80 Culture Club, ha raccontato di essere arrivato proprio mentre la situazione stava peggiorando e arrivavano sempre più forze dell’ordine. Secondo quanto ha spiegato, l’impatto emotivo è stato immediato e molto forte. Ha descritto una scena carica di paura e smarrimento, sottolineando che si è percepito subito che qualcosa non andava, ancora prima di capire cosa fosse realmente successo. “Anche prima di sapere cosa fosse successo, ero in lacrime perché si percepiva il panico nell’aria”, ha dichiarato, evidenziando quanto l’atmosfera fosse tesa e irreale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Boy George coinvolto nell’attacco di Golders Green. il suo racconto tra lacrime e choc

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