Il diavolo veste Prada 2 è uno dei film più attesi della stagione cinematografica in corso. Il ritorno di Anne Hathaway e Meryl Streep nei rispettivi panni di Andy e Miranda è un evento che è stato capace di attirare un’attenzione multi-generazionale. Uscito nel 2006 e pensato esclusivamente come un film adatto esclusivamente a un pubblico femminile, Il diavolo veste Prada è diventato in realtà un vero e proprio cult della settima arte: amatissimo dalla Gen X, rappresentativo della generazione Millenial che lo ha eletto a vera icona cinematografica, Il diavolo veste Prada ha anche conquistato le generazioni più giovani, che spesso lo hanno scoperto attraverso i social, con video che riproponevano il viralissimo monologo di Miranda sul colore ceruleo e, ultimamente, anche grazie al successo del trend di moda Office Siren. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Office Siren, cos'è il trend di moda e cosa c'entra con Il diavolo veste Prada 2

Il tour de Il diavolo veste Prada 2 continua: Miranda veste (anche) Prada, Andy sceglie la pelle. Tutti i look delle protagoniste: da Città del Messico a SeoulPer il primo appuntamento della giornata, ovvero la conferenza stampa, Anne Hathaway ha scelto ancora le ruches, così maxi e vaporose da creare delle...

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