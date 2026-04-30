MILANO – Gaia ha sorpreso il pubblico del Fabrique di Milano con l’anteprima di “Bossa Nostra”, il nuovo singolo in uscita venerdì 1 maggio su tutte le piattaforme digitali per Columbia RecordsSony Music Italy, presentato dal vivo durante la data evento “Il Baile continua” e accolto con entusiasmo dai fan come primo sguardo sul prossimo capitolo del suo percorso musicale. Il brano, disponibile dalla mezzanotte, sarà accompagnato dal videoclip magistralmente diretto da Simone Bozzelli. Svelato sul palco in uno dei momenti più intensi del live, “Bossa Nostra” segna l’apertura di una nuova fase artistica per Gaia: dopo il capitolo “Baile”, il...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Bossa Nostra”, il nuovo singolo di Gaia

Gaia presenta il suo nuovo singolo - RTL 102.5

Notizie correlate

Gaia in concerto a Milano bacia (di nuovo) Levante dopo Sanremo 2026. La cantante ha presentato anche il brano inedito “Bossa Nostra” – IL VIDEOIl bacio sulla bocca tra Levante e Gaia Gozzi avvenuto durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 sulle note de “I Maschi” è stato...

Serata di bossa nova e funk con il nuovo live del Gigi Cifarelli e Chicco Capiozzo trioAl Noi Lounge Music Club di Cesenatico si torna a dare spazio alla musica dal vivo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Gaia, l'1 maggio esce in digitale il nuovo singolo Bossa Nostra; Gaia torna con Bossa Nostra, il nuovo singolo dalle sonorità brasiliane e raffinate; GAIA il nuovo singolo Bossa Nostra; Gaia torna sulla scena con il singolo Bossa nostra.

GAIA il nuovo singolo Bossa NostraBossa Nostra è il nuovo singolo di Gaia in uscita venerdì 1 maggio. Il brano è stato presentato dal vivo durante la data evento Il Baile continua e accolto con entusiasmo dai fan come primo sguardo su ... newsic.it

Gaia presenta il nuovo singolo Bossa Nostra, un omaggio moderno alle sue radici brasilianeGaia torna sulla scena musicale con Bossa Nostra, brano fresco e solare che fonde il suo stile sofisticato con le influenze brasiliane. megamodo.com

Italian Music. “BOSSA NOSTRA” è il titolo del nuovo singolo di Gaia, in uscita questo venerdì in tutte le piattaforme streaming e nei digital store. - facebook.com facebook