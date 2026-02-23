Serata di bossa nova e funk con il nuovo live del Gigi Cifarelli e Chicco Capiozzo trio

Gigi Cifarelli e Chicco Capiozzo Trio portano sul palco un mix di bossa nova e funk, attirando un pubblico appassionato. La serata si svolge al Noi Lounge Music Club di Cesenatico, dove i musicisti si preparano a esibirsi mercoledì 25 febbraio alle nove di sera. La scelta di proporre brani dal vivo interessa gli amanti dei suoni autentici e coinvolgenti. La musica dal vivo resta protagonista nella città, attirando molti giovani e appassionati.

Al Noi Lounge Music Club di Cesenatico si torna a dare spazio alla musica dal vivo. Mercoledì 25 febbraio, ore 21, sul palco saliranno per l'occasione il Gigi Cifarelli e Chicco Capiozzo Trio. Il gruppo proporrà uno spettacolo coinvolgente e intimo spaziando in chiave personale dal jazz al blues, dallabossanova fino al funk, reinterpretando canzoni che vanno da George Benson a Stevie wonder, da Wes Montgomery a brani originali di Gigi Cifarelli e del duo Capiozzo e Mecco Il concerto inizierà alle ore 21. Per informazioni e prenotazione tavoli contattare il 328 77 23 203. Al via la nuova rassegna culturale della banca, si parte con il volume "Lascia che la felicità ti accada" di Ana Maria Sepe e Anna De Simone 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

