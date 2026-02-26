Oltre 27mila borse di studio da 250 euro in Campania | come richiederle

È stato reso pubblico l’avviso per l’assegnazione di oltre 27.000 borse di studio da 250 euro in Campania, rivolte agli studenti dell’anno scolastico 20252026. La procedura permette di richiedere il contributo attraverso le modalità indicate, offrendo un sostegno economico a chi frequenta le scuole della regione. Le domande devono essere presentate entro le scadenze previste dall’avviso.

Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dei servizi digitali della Regione Campania È stato pubblicato l’avviso per l'erogazione delle borse di studio "IoStudio" relative all'anno scolastico 20252026. L'iniziativa, finanziata attraverso il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, mira a sostenere attivamente le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio regionale. L’intervento si pone l'obiettivo strategico di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, agevolando l'accesso all'acquisto di libri di testo, alla mobilità studentesca e alla fruizione di servizi culturali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Borse di studio Campania 2025-2026, 250 euro agli studenti: requisiti, Isee e come fare domanda onlineBorse di studio Campania 2025-2026: contributo da 250 euro per studenti delle superiori con Isee sotto 15.

Borse di studio, studenti da tutta la regione protestano per le borse di studio«La vera ragione per cui il Veneto continua a perdere giovani è semplice: non ne garantisce i diritti.

Discussioni sull' argomento Malattie cardiovascolari: ci sentiamo sani, ma i dati dicono altro; GPS 2026, Sostegno Infanzia: 27 mila aspiranti già iscritti. 4 iscritti su 10 tra Campania e Sicilia. Pochi a Nord. Tutti i dati per provincia; Prevenzione cardiovascolare: ci sentiamo sani, ma i dati dicono altro; Sei milioni di ore di cassa integrazione a Bari e in provincia nel 2025. La Cgil: Situazione allarmante.

Scuola, 27mila borse di studio in Campania: pubblicato il bando IoStudioStampa Pubblicato l’Avviso per l’erogazione delle borse di studio IoStudio relative all’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa, finanziata attraverso il Fondo unico per il welfare dello studente e ... salernonotizie.it

Oltre 27mila opportunità di #lavoro offerte dalle #imprese #bolognesi tra febbraio e aprile, 8.550 nel mese in corso. 1 su 3 riguarda #giovani, specializzati in ambito ingegneristico, dei mercati o della salute, ma 1 su 2 resta di difficile reperimento bo.camcom.go x.com

Malattie rare, oltre 30mila pazienti in Puglia: al Policlinico di Bari uno sportello dedicato per una presa in carico globale Sono oltre 30mila le persone affette da malattia rara in Puglia, secondo le stime più aggiornate. Di queste, circa 15mila risultano registrate - facebook.com facebook