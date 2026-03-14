Liguria | 500mila euro per 784 borse di studio 2024-25

La Regione Liguria ha approvato la graduatoria delle borse di studio per l’anno scolastico 2024-2025, con un budget complessivo di 500mila euro. Sono stati assegnati fondi a 784 studenti che soddisfano i requisiti, garantendo il sostegno economico per il prossimo anno scolastico. La decisione riguarda esclusivamente le borse di studio approvate e i beneficiari selezionati.

La Regione Liguria ha approvato la graduatoria per le borse di studio dell’anno scolastico 2024-2025, destinando un totale di 500mila euro a favore di 784 beneficiari. Questo intervento finanziario mira a sostenere le famiglie liguri nelle spese per l’iscrizione e la frequenza scolastica, garantendo il diritto allo studio indipendentemente dalla scelta tra scuola pubblica o paritaria. I pagamenti verranno gestiti da ALiSEO, l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento, che si occuperà anche della comunicazione diretta ai vincitori nei prossimi giorni. L’iniziativa copre tutti i livelli scolastici: primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, con importi differenziati in base all’ordine di scuola. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria: 500mila euro per 784 borse di studio 2024-25 Articoli correlati Frosinone, in pagamento le borse di studio “IoStudio” per l’anno scolastico 2024/2025Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato alla pubblica istruzione di Mario Grieco, informa che sono in pagamento le borse di studio “IoStudio”... Bando Oltremare per studenti delle piccole isole di Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana Otto nuove borse di studioDi seguito un comunicato diffuso dai responsabili: Dopo il tutto esaurito della prima edizione, che ha registrato l’assegnazione completa delle borse... Tutti gli aggiornamenti su Liguria 500mila euro per 784 borse di... Argomenti discussi: Scuola, ok alla graduatoria: in Liguria 784 borse di studio per 500mila euro. Scuola, ok alla graduatoria: in Liguria 784 borse di studio per 500mila euroApprovata in Liguria la graduatoria dei vincitori delle borse di studio relative alla spesa sostenuta dalle famiglie per l'iscrizione e la frequenza nell'anno scolastico 2024-2025. I beneficiari di b ... genova.repubblica.it Borse di studio anno scolastico 2024-25, 784 beneficiari per un totale di 500mila euroBorse di studio anno scolastico 2024-25, 784 beneficiari per un totale di 500mila euro ... msn.com