Borsa in picchiata | il rischio Iran travolge Milano e Stellantis

Giovedì 30 aprile, la Borsa di Milano ha chiuso con un calo dell’1,2%, mentre il titolo Stellantis ha registrato una diminuzione del 7,7%. La crescita dei prezzi del petrolio, raggiunta a causa dell’aumento delle tensioni in Iran, ha avuto ripercussioni sui mercati finanziari. La situazione ha contribuito a un andamento negativo delle azioni delle aziende quotate, con effetti diretti sui principali indici.

? Cosa sapere Piazza Affari perde l'1,2% giovedì 30 aprile con Stellantis in calo del 7,7%.. L'escalation in Iran spinge i prezzi del petrolio verso picchi record.. Piazza Affari perde l’1,2% in questa mattinata di giovedì 30 aprile 2026 mentre il timore per una nuova escalation in Iran spinge i prezzi del petrolio verso picchi record dall’inizio della crisi. Il calo dell’indice Ftfe Mib riflette la pressione geopolitica che colpisce direttamente i portafogli degli investitori, trascinando verso il basso i principali titoli del listino milanese. Il crollo dei colossi industriali e finanziari. La sessione odierna vede un impatto devastante sul comparto automobilistico, con Stellantis che registra una flessione del 7,7% dopo la presentazione dei dati relativi al primo trimestre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borsa in picchiata: il rischio Iran travolge Milano e Stellantis Notizie correlate Borsa: Milano frena (-0,8%), scivolano Stellantis e InwitPiazza Affari frena ulteriormente al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,8% a 47. Leggi anche: Borsa: Milano apre in rialzo (+0,59%), corre Stellantis Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dalla merce rubata nascosta nella borsa all’aggressione contro l'addetta alla sicurezza: denunciata per rapina coppia 50enne; Borseggi al supermercato, derubate tre donne: La ladra mi ha strappato via la borsa ed è scappata; Violenza e furti, a Cagliari la malamovida non arretra; Prostituta picchiata e accoltellata alla schiena: in carcere un 21enne di Brugherio. Effetto Hormuz: petrolio in picchiata, festeggiano le borse in Europa e UsaLa riapertura dello Stretto di Hormuz, dove transita il 20% del greggio mondiale, alimenta l'euforia sulle Borse globali, ad eccezione dei listini asiatici, penalizzati dal tardivo annuncio sugli ulti ... unionesarda.it Le borse festeggiano la riapertura di Hormuz, in picchiata il petrolioNuovi record per le borse e petrolio in picchiata dopo che il ministro degli Esteri iraniano ha annunciato il via libera al passaggio delle navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz. Nel giro d ... msn.com Il titolo Nexi Group è salito in borsa a Piazza Affari dopo alcune indiscrezioni del Financial Times secondo le quali il fondo britannico CVC Capital Partners starebbe analizzando un’offerta sulla società di pagamenti mirando al delisting. L’importo sarebbe di - facebook.com facebook I lavoratori di Borsa Italiana scioperano domani, con presidio tra le 12.30 e le 15 davanti a Palazzo Mezzanotte. Secondo la Fisac-Cgil la protesta è stata indetta per "denunciare una situazione ormai divenuta insostenibile sul piano industriale, organizzativo e x.com