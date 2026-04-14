Borsa | Milano apre in rialzo +0,59% corre Stellantis
La Borsa di Milano ha iniziato la giornata in progresso, con l’indice Ftse Mib che avanza dello 0,59% raggiungendo i 47.806 punti. Tra le principali protagoniste, Stellantis registra un incremento del 2,9% durante l’assemblea degli azionisti. La seduta si apre con segnali positivi, mentre altri titoli del settore automobilistico seguono il trend al rialzo. La giornata di contrattazioni si presenta quindi con una tendenza al miglioramento.
Si apre in rialzo la seduta di Piazza Affari. L'indice Ftse Mib sale dello 0,59% a quota 47.806 con Stellantis che nel giorno dell'assemblea domina il listino (+2,9%). Bene anche Mediobanca (+1,39%), in attesa della riunione dei soci, e Amplifon che sale dell'1,79 per cento.🔗 Leggi su Lanazione.it
Borsa: Milano prosegue in rialzo, corre CucinelliLa Borsa di Milano (+0,1%) prosegue positiva, in linea con gli altri listini europei ed in scia con i rialzi dei mercati asiatici.
Borsa: Milano frena (-0,8%), scivolano Stellantis e InwitPiazza Affari frena ulteriormente al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,8% a 47.
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