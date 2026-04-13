Borsa | Milano frena -0,8% scivolano Stellantis e Inwit

A metà giornata, la Borsa di Milano registra un calo dello 0,8%, con l’indice Ftse Mib che si attesta a 47.000 punti. Tra i titoli in ribasso, ci sono le azioni di aziende del settore automotive e delle infrastrutture di telecomunicazioni. Nessun dato fondamentale è stato comunicato, ma si osserva una flessione generale del mercato azionario.

Piazza Affari frena ulteriormente al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,8% a 47.225 punti. Si assesta a 79 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2,1 punti al 3,86%, quello tedesco di 1,6 punti al 3,07% e quello francese di 1,8 punti al 3,72%. Sotto pressione Stellantis (-2,95%), maglia nera del listino, che soffre insieme ai rivali europei per uno studio di Ubs sul settore dell'automobile. In difficoltà anche Inwit (-2,53%), Buzzi (-2,2%), Moncler (-2,13%), Avio (-1,77%). Lottomatica e Ferrari (-1,65% entrambe). Segno meno per i bancari Mediobanca (-1,5%), Unicredit (-1,4%), Bper (-1,2%), Mps (-1,15%), Intesa (-0,85%) e Banco Bpm (-0,6%).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: Milano frena (-0,8%), scivolano Stellantis e Inwit Borsa: volano Inwit e Ferragamo, crollo Leonardo per il CEOL’indice Ftse Mib di Piazza Affari chiude la sessione di martedì 7 aprile 2026 con un incremento dello 0,35%, attestandosi a quota 45. Leggi anche: Stellantis shock: frena sull’elettrico europeo e si abbandona alla seduzione cinese