Durante un'operazione di polizia in un panificio di Borgoratti, sono stati trovati 16 chili di hashish e cocaina nascosti tra i dolci. La scoperta è avvenuta nel corso di controlli mirati, portando al sequestro della sostanza stupefacente. Nessuna persona è stata ancora identificata o arrestate in relazione all'episodio. Le indagini continuano per chiarire le modalità di occultamento e il collegamento con altre attività.

? Cosa sapere Polizia scopre deposito di 16 chili di hashish e cocaina in un panificio di Borgoratti.. Titolare e dipendente arrestati a Marassi per spaccio organizzato tra i prodotti da forno.. Due uomini, un 41enne italiano e un 38enne egiziano, sono stati portati a Marassi dopo che la Polizia di Stato ha scoperto un deposito di stupefacenti nascosto tra i prodotti da forno di un panificio a Borgoratti, dove sono stati sequestrati oltre 17 chili di hashish. Il quartiere di Borgoratti è in fermento. Tra le botteghe storiche e i vicoli che hanno passare generazioni di lavoratori, il silenzio è stato rotto dalle sirene della Polizia. La segnalazione è partita proprio dai residenti della zona, persone che conoscono ogni angolo del rione e che non sono rimaste indifferenti al via vai insolito che si registrava nel locale del fornaio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borgoratti, hashish tra i dolci: scoperto il deposito nel panificio

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