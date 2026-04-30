Borgomanero | bilancio 2025 con 3,5 milioni di disponibilità netta

Il vice sindaco di Borgomanero ha annunciato il bilancio preventivo per il 2025, che prevede una disponibilità netta di 3,5 milioni di euro. La presentazione si è concentrata sui dati finanziari dell'amministrazione comunale, senza approfondimenti su programmi o interventi specifici. La cifra rappresenta le risorse a disposizione del Comune al momento, secondo quanto comunicato dall'amministrazione locale.

? Cosa sapere Il vice sindaco Zanetta presenta il bilancio 2025 di Borgomanero con 3,5 milioni di disponibilità.. Il debito comunale scende a 3,2 milioni di euro grazie alla gestione dei flussi finanziari.. Il vice sindaco Zanetta ha presentato al Consiglio comunale di Borgomanero lunedì 27 aprile il bilancio 2025, che registra una disponibilità netta di 3 milioni 588 mila euro dopo un anno di intensa gestione finanziaria. Tra le vie del centro e il fermento delle botteghe storiche, dove si parla ancora dei conti della comunità, i numeri della gestione amministrativa sono finalmente emersi con chiarezza. Il percorso contabile dell’ultimo esercizio ha mostrato flussi significativi: se l’anno 2025 era iniziato con una cassa pari a 12 milioni 207 mila euro, la dinamica delle entrate e delle uscite ha trasformato profondamente quel saldo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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