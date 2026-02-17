Sant’Antonio Abate ai domiciliari con 852mila euro nascosti in casa | denunciato

Un uomo di 50 anni, ai domiciliari per droga, è stato denunciato dopo che i carabinieri hanno trovato 852 mila euro nascosti nella sua casa a Sant’Antonio Abate. Durante una perquisizione, i militari hanno scoperto un nascondiglio speciale nella porta d’ingresso e nel controsoffitto, dove l’uomo aveva nascosto il denaro.

Blitz dei carabinieri nell'abitazione di un 50enne ai domiciliari per droga a Sant'Antonio Abate. Scoperto un nascondiglio ricavato nella porta d'ingresso e nella controsoffittatura: sequestrati 852.930 euro. Quasi un milione di euro occultati nell'appartamento dove stava scontando gli arresti domiciliari. È quanto hanno trovato i carabinieri durante un controllo a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. I militari hanno fatto irruzione nell'abitazione di un 50enne del posto, già ai domiciliari per reati legati agli stupefacenti. L'operazione ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di denaro contante nascosto in diversi punti della casa. I Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno rinvenuto 852.930 euro in contanti all'interno dell'abitazione di un 50enne del posto, già agli arresti domiciliari per droga.