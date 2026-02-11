Calabria a tutto tondo | la Guida Rossa del Touring Club punta a rilanciare turismo e tradizioni regionali

Oggi a Bit Milano il Touring Club ha presentato la nuova Guida Rossa dedicata alla Calabria. Si tratta di un volume che punta a promuovere turismo e tradizioni della regione, con l’obiettivo di attirare più visitatori e rilanciare l’immagine della Calabria nel mercato turistico. La presentazione si è svolta durante la fiera, davanti a operatori e appassionati del settore.

La nuova Guida Rossa del Touring Club Italiano interamente dedicata alla Calabria è stata presentata oggi a Bit Milano, la fiera del turismo in corso nella città. L’iniziativa, promossa dalla Regione Calabria e dal presidente Roberto Occhiuto, mira a valorizzare il territorio e attrarre un flusso turistico crescente, puntando su un’offerta diversificata che spazia dalle coste ai parchi naturali, dai borghi storici ai siti archeologici. L’obiettivo è consolidare la Calabria come meta ambita per i turisti italiani e internazionali in tutte le stagioni. L’evento, tenutosi nella Glass Room di Bit Milano, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, del direttore editoriale del Touring Club Italiano, Ottavio Di Brizzi, e del Console regionale del Touring Club per la Calabria, Domenico Cappellano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Touring Club Italiano della Campania e il Propeller Club Port of Naples hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a promuovere il territorio campano.

Il Touring Club Italiano della Campania e il Propeller Club di Napoli hanno stretto un accordo volto a valorizzare il ruolo del porto, del turismo e del territorio.

