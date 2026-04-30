A Bordighera si lavora a un progetto per collegare i giardini storici della città creando un percorso pedonale unico. La proposta viene avanzata dalla lista Bordighera Domani, che ha presentato un piano dettagliato per unire le aree verdi attraverso un circuito accessibile a piedi. L’obiettivo è migliorare la fruizione degli spazi pubblici e favorire una visita più fluida e integrata dei giardini storici.

? Cosa sapere La lista Bordighera Domani propone un circuito pedonale tra i giardini storici cittadini.. Il piano integra i siti Winter e Monet per potenziare il turismo botanico.. Marzia Baldassarre, alla guida della lista civica Bordighera Domani, propone un piano strategico per trasformare il patrimonio botanico locale in un motore di sviluppo urbano e turistico attraverso il progetto Bordighera Domani. La candidata sindaco punta a restituire al territorio la sua identità originaria di città giardino, rendendo le aree verdi nuovamente centrali nella quotidianità dei residenti e degli ospiti che visitano la Riviera. Il programma mira a superare la gestione dell'emergenza, puntando su una pianificazione organica che integri il verde nel tessuto sociale ed economico della comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bordighera: il piano per unire i giardini storici in un circuito unico

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