Il tecnico toscano si sta avviando verso l’addio alla Lazio, con la società pronta a cercare una nuova guida per la squadra. Intanto, sono emerse due possibili destinazioni di Serie A per il tecnico, che ha già concluso il suo percorso con il club biancoceleste. La situazione sembra ormai definita e senza ulteriori margini di mediazione.

Doppia pista per il tecnico toscano, ormai ai ferri corti con la società Sarri e la Lazio vanno verso la separazione al termine della stagione. I rapporti tra il tecnico e la società sono molto tesi da tempo e non solo per ragioni legate al calciomercato. Il futuro del tecnico toscano potrebbe però essere ancora in Serie A. (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’abbiamo già scritto noi qui su Calciomercato.it e lo ha confermato a ‘Radio Radio’ Roberto Pruzzo: “Per la prossima stagione, la Fiorentina pensa a Sarri “. D’altronde il Ds dei viola è adesso quel Paratici che portò l’ex Napoli a Torino, sponda Juventus, dopo l’annata in Premier alla guida del Chelsea. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sarri via dalla Lazio: pronta un’altra panchina di Serie A

