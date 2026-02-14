Sarri via dalla Lazio per un’altra panchina di Serie A | annuncio in diretta

Maurizio Sarri lascia la Lazio dopo aver accettato una nuova offerta da un’altra squadra di Serie A. La decisione arriva improvvisamente e ha sorpreso molti, soprattutto perché il tecnico aveva appena rinnovato il contratto con i biancocelesti. Nei prossimi giorni, l’allenatore sarà presentato ufficialmente sulla nuova panchina, segnando così un cambiamento importante nella sua carriera.

Cambia di colpo il futuro di Maurizio Sarri: l’annuncio in diretta scuote in queste ore i tifosi della Lazio. A poche ore dalla sfida tra Lazio e Atalanta, in programma oggi alle ore 18:00 allo stadio Olimpico, arriva un clamoroso annuncio per quel che concerne il futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste, che nell’ultimo periodo ha avuto più di uno screzio con la società, potrebbe infatti cambiare aria al termine di questa stagione. Paratici (AnsaFoto) – Calciomercato.it A confermarlo in diretta è il giornalista di ‘Rai Sport’, Paolo Paganini, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a ‘Radio FirenzeViola’ nel corso di “Viola amore mio”: “ Secondo il mio punto di vista, Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Fiorentina nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sarri via dalla Lazio per un’altra panchina di Serie A: annuncio in diretta Dimissioni Sarri e caos Lazio, l’annuncio in diretta: la cessione che fa saltare il banco Le recenti dimissioni di Sarri e le tensioni interne stanno influenzando la situazione della Lazio, già complessa dopo i primi acquisti. Diretta gol Serie A: Lazio Como 0-3, finisce qui! Pesante ko per Sarri. Nico Paz illumina La 21ª giornata di Serie A si conclude con la sconfitta della Lazio contro il Como per 0-3, un risultato che segna un momento difficile per Sarri e i suoi. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Juventus-Lazio, Sarri: Difficoltà enormi ma la squadra non ha mai mollato; Sarri esalta la Lazio: Anche sul 2-0 sapevo che.... Poi parla della crisi tra tifosi e Lotito; Lazio, Sarri: Io sono come i tifosi: non devo per forza vincere, ma voglio sognare. E ora non possiamo...; Sarri lancia un messaggio sulle difficoltà della Lazio: Piacerebbe a tutti che certe diatribe finissero. Sarri via dalla Lazio per un’altra panchina di Serie A: annuncio in direttaA poche ore dalla sfida tra Lazio e Atalanta, in programma oggi alle ore 18:00 allo stadio Olimpico, arriva un clamoroso annuncio per quel che concerne il futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico ... calciomercato.it Cinquini: Sono andato via dalla Lazio per problemi con Lotito. Ora Sarri...In un'intervista rilasciata ai microfoni di oggisportnotizie.it, l'ex direttore sportivo Oreste Cinquini ha parlato della sua esperienza alla Lazio, del suo rapporto con il presidente Lotito ... lalaziosiamonoi.it ‘NMM’ – Cucchi: “Lazio, senza Sarri sarebbe stata lotta per non retrocedere. Lotito dovrebbe chiedere scusa ai tifosi…” (AUDIO) facebook I rigori premiano la Lazio, Ferguson e Orsolini tradiscono il Bologna. Sarri in semifinale con l'Atalanta #coppaitalia x.com