A fine marzo, Meta ha annunciato di aver raggiunto 10 milioni di chat settimanali utilizzando l'intelligenza artificiale sulla propria piattaforma. Questa cifra rappresenta un incremento significativo nel numero di interazioni generate dagli utenti attraverso i servizi di chat basati sull'IA. Contestualmente, l'azienda prevede di introdurre nuove fonti di ricavo legate a questa tecnologia, senza fornire dettagli specifici sui meccanismi di monetizzazione.

? Cosa sapere Meta registra 10 milioni di chat settimanali con l'intelligenza artificiale a fine marzo.. Zuckerberg pianifica nuovi modelli di monetizzazione dopo la crescita del fatturato a 56,3 miliardi.. Meta ha registrato 10 milioni di conversazioni settimanali tramite la propria intelligenza artificiale aziendale a fine marzo, segnando un incremento massiccio rispetto al milione di scambi avvenuti all’inizio del corrente anno. Il dato emerge durante la conferenza telefonica relativa al primo trimestre, dove l’azienda ha illustrato l’espansione del programma beta per il proprio assistente AI rivolto al business in aree geografiche chiave come Stati Uniti, EMEA, APAC e LATAM.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom Meta AI: 10 milioni di chat settimanali e nuovi ricavi in arrivo

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