Nel 2023, Renault ha registrato un aumento del 3% nei ricavi, arrivando a 57,9 miliardi di euro, grazie a 2.336.807 veicoli venduti a livello globale. La causa principale di questa crescita è stata la forte domanda di veicoli elettrici, in particolare il successo della Renault 5. Tuttavia, il divorzio con Nissan ha ridotto gli utili complessivi. Nel 2026, il marchio lancerà dieci nuovi modelli, tra cui la Twingo E-Tech e due novità di Dacia, che suscitano grande attesa.

"Performance costanti e di prim'ordine nell'industria automotive". Questo il commento di François Provost, amministratore delegato del gruppo Renault, che dunque archivia il bilancio 2025 con soddisfazione e ricavi in crescita del 3% a 57,9 miliardi di euro. Esclusa la partecipazione in Nissan, che ha generato una minusvalenza da cessione di azioni, 694 milioni di perdita di valore, 2,33 miliardi di contributo negativo alle società collegate e 9,31 miliardi di perdita dovuta al cambiamento del trattamento contabile, l'utile rettificato di gruppo è di 715 milioni. Nel 2025 il gruppo Renault ha venduto 2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gruppo Renault, ricavi in crescita del 3%: 10 nuovi modelli in arrivo nel 2026

Leggi anche: Autovelox, due nuovi modelli in arrivo nel 2026 sulle strade italiane: cosa potranno rilevare

Novità Honda 2026, i nuovi modelli in arrivoHonda annuncia il ritorno della Prelude per il 2026, insieme a una Civic completamente rivista.

NOVITÀ AUTO 2026: Tutti i Nuovi Modelli in Arrivo e i Ritorni Iconici!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.