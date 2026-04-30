Boom di nascite in un solo turno diurno | cinque fiocchi per Emily Mia Miram Ahmed ed Enea all’ospedale di Casale Monferrato

In un solo turno diurno presso l'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato sono nati cinque bambini, rispettivamente chiamati Emily, Mia, Miram, Ahmed ed Enea. L'evento ha coinvolto il reparto di maternità della struttura, che ha accolto tutte le nascite nello stesso giorno. La notizia è stata diffusa dall’ospedale stesso, senza ulteriori dettagli su altre eventuali nascite o circostanze.

Il punto nascita dell’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato (Al) festeggia l’arrivo di cinque nuovi nati in un solo giorno, anzi in un unico turno diurno. La nascita di Emily, Mia, Miram, Ahmed ed Enea ha portato una ventata di speranza e gioia tra le corsie del reparto. "Cinque nascite in.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Borgomanero: boom di nascite, l’ospedale preferito dalle famiglieTra le mura dell’ospedale di Borgomanero, il primo trimestre del 2026 ha registrato un’improvvisa e significativa impennata delle nascite, con 216... Boom di nascite a Borgomanero nei primi mesi del 2026: i numeri dell'ospedale che piace alle famiglieL'ospedale di Borgomanero apre il 2026 con un dato che rompe la tendenza nazionale: nei primi tre mesi dell'anno le nascite sono aumentate in modo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Boom di nascite in 24 ore all’ospedale di Mantova; Boom di nascite dell’Ostetricia del Ca’ Foncello: novecento le donne che nel 2025 hanno scelto la parto analgesia; Mantova, boom di nascite: dieci in 24ore, in ospedale un reparto in festa; Boom di nascite: al Policlinico di Milano con la Procreazione Medicalmente Assistita nasce un bambino al giorno!. Borgomanero, la natalità va in controtendenza e segna un boom di nasciteUn inizio di 2026 all’insegna dei fiocchi rosa e azzurri. Mentre l’Italia continua a fare i conti con un inverno demografico che sembra inarrestabile, l’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero va i ... lavocedinovara.com Mantova, 10 nascite in 24 ore al Poma: mini baby boom tra il 23 e il 24 aprileUn piccolo baby boom concentrato in appena 24 ore. È successo all’Ospedale Carlo Poma di Mantova, dove tra il 23 e il 24 aprile sono nati 10 bambini. Di cui sette nella sola giornata del 23. Tra lor ... milano.repubblica.it Dopo il boom di turisti dello scorso 25 aprile, Napoli si prepara a fare il pieno di arrivi anche per il ponte del primo maggio 2026, confermandosi tra le mete privilegiate dei vacanzieri provenienti da ogni parte del mondo. Sono attesi per oggi i dati dell’Osservat - facebook.com facebook Certificazioni d’impresa, boom di richieste: 400 domande per il bando finanziato con Fondi europei del #PrFesr Forte adesione da imprese e professionisti per crescere in ambiti come sostenibilità, cybersecurity e competitività Al via l'istruttoria per concessio x.com