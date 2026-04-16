Boom di nascite a Borgomanero nei primi mesi del 2026 | i numeri dell' ospedale che piace alle famiglie

Nei primi tre mesi del 2026, l'ospedale di Borgomanero ha registrato un aumento significativo delle nascite rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo dato rappresenta una variazione positiva rispetto alla tendenza nazionale, che ha visto numeri più stabili o in calo. La crescita delle nascite è stata osservata in modo particolare nei primi mesi dell’anno, portando a un incremento rispetto ai periodi precedenti.