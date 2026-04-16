Boom di nascite a Borgomanero nei primi mesi del 2026 | i numeri dell' ospedale che piace alle famiglie
Nei primi tre mesi del 2026, l'ospedale di Borgomanero ha registrato un aumento significativo delle nascite rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo dato rappresenta una variazione positiva rispetto alla tendenza nazionale, che ha visto numeri più stabili o in calo. La crescita delle nascite è stata osservata in modo particolare nei primi mesi dell’anno, portando a un incremento rispetto ai periodi precedenti.
L'ospedale di Borgomanero apre il 2026 con un dato che rompe la tendenza nazionale: nei primi tre mesi dell'anno le nascite sono aumentate in modo significativo, segnando un distacco netto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tra gennaio e marzo i nuovi nati sono stati 216, contro i.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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