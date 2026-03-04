1.000 euro di spese scolastiche detraibili nel 730 2026 | dalle mense alle gite quali costi rientrano Le spese devono essere tracciate

Per il modello 7302026, che riguarda i redditi del 2025, il limite delle spese scolastiche detraibili è stato aumentato a 1.000 euro. Le spese che si possono inserire riguardano costi come mense, gite e altre attività scolastiche, purché siano documentate e tracciate correttamente. È importante conservare le ricevute e i giustificativi per poter usufruire della detrazione durante la dichiarazione dei redditi.

Nel modello 7302026, relativo ai redditi 2025, aumenta il limite delle spese scolastiche che le famiglie possono portare in detrazione. La Legge di Bilancio 2025 ha innalzato il tetto massimo da 800 a 1.000 euro per ogni studente, mantenendo l'aliquota di detrazione al 19%. L'articolo 1.000 euro di spese scolastiche detraibili nel 7302026: dalle mense alle gite, quali costi rientrano. Le spese devono essere tracciate. Modello 730/2026, spese di istruzione: 1.000 euro a studente è il limite massimo ammesso in detrazioneL'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli dichiarativi per l'anno 2026. Tra questi, anche il nuovo modello 730 con le relative istruzioni.Tra le spese che è possibile portare in detrazione, figur ... Tasse, più detrazioni sulle spese scolastiche e tagliola oltre i 75mila euro: ecco il nuovo 730Pubblicato il modello definitivo sul sito dell'Agenzia delle entrate. Nella versione precompilata inserite per prime le detrazioni con aliquota più alta, ...