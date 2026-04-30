Bonelli fuma una canna in diretta con Fedez | scoppia il caso

Durante una diretta streaming, un rapper è stato sorpreso mentre fumava una canna, attirando rapidamente l’attenzione degli utenti online. L’episodio ha generato molte discussioni sui social e ha portato a numerose reazioni da parte di pubblico e media. L’evento si è verificato in un contesto di grande visibilità, coinvolgendo anche altri personaggi noti, e ha suscitato diverse interpretazioni sulla scena pubblica e sui comportamenti dei personaggi coinvolti.

“Si è fatto una canna in diretta”. Non è una voce di corridoio, ma un episodio reale che in poche ore ha fatto il giro del web. Protagonista è Angelo Bonelli, leader dei Verdi, ospite di una diretta streaming insieme a Fedez. Durante la live, seguita da migliaia di utenti, Bonelli ha acceso una canna davanti alle telecamere, sorprendendo il pubblico e scatenando immediatamente un acceso dibattito online. Il gesto non sembra essere stato improvvisato. Al contrario, tutto lascia pensare a una scelta consapevole, una vera e propria provocazione per riportare al centro dell’attenzione il tema della legalizzazione della cannabis in Italia. In un contesto già caldo sul piano politico e sociale, la decisione di compiere un atto così esplicito in diretta ha amplificato enormemente il messaggio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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