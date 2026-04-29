Durante un episodio del Pulp Podcast condotto da un rapper, un politico ha consumato uno spinello in diretta, utilizzando questa azione per chiedere la legalizzazione della marijuana. La scena ha attirato l’attenzione sui social e sui mezzi di informazione, suscitando reazioni di vario tipo. L’episodio si inserisce nel dibattito pubblico su questioni legate alla normativa sulla droga e alle politiche di liberalizzazione.

Un tiro di spinello in un video per dire: legalizzate la marijuana. E’ l’ennesimo numero da cabaret di terz’ordine di Angelo Bonelli, ospite del Pulp Podcast di Fedez. Nel video, Fedez prepara quella che ha tutte le apparenze di una canna: “Un onorevole che si immola e usa il suo corpo per chiedere di legalizzare la marijuana. onore a Bonelli”, dice Fedez. E Bonelli, uomo delle istituzioni, leader di Avs e- ricordiamolo- figlio di un carabiniere si presta a dare manforte all’illegalità: “Sì, legalizziamola – dice –. La più grande patrimoniale che si può fare contro le mafie è proprio legalizzare l’erba”. A quel punto, Fedez fa fare un tiro a Bonelli: “A lei.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bonelli fuma uno spinello in diretta da Fedez: sceneggiata contro il dl Sicurezza (video)

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