Durante la puntata più recente di Pulp Podcast, il format condotto da Fedez, è stato mostrato un momento insolito con l'intervento di Angelo Bonelli. In diretta, Bonelli ha fumato una canna e ha commentato con una frase sul tema della legalizzazione. L'episodio ha attirato l'attenzione sui social e sui media, sollevando discussioni sulla rappresentazione pubblica di questioni legate alla cannabis.

Ci mancava l' Angelo Bonelli "fattone" in video. Il tutto è avvenuto nel corso dell'ultima puntata di Pulp Podacast, il format proposto da Fedez, dove l'ospite d'onore era, appunto, il "verde". In questo caso, complice la marijuana, verdissimo. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47472592 Già, perché Bonelli si è prestato af are un bel tiro di un "cannone" in favor di telecamera. Il tutto dopo che Fedez, in video, prepara in quella che in tutto e per tutto assomiglia a una canna, appunto. Circostanza non smentita dal rapper: ""Un onorevole che si immola e usa il suo corpo per chiedere di legalizzare la marijuana. onore a Bonelli", afferma Fedez. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47472591 A quel punto ecco che il verde afferra lo spinelli e fa una boccata a pieni polmoni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Angelo Bonelli si fa una canna in diretta: "Legalizziamola!"

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